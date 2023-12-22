Армения не намерена торпедировать деятельность ОДКБ — спикер парламента
13:05 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван не намерен торпедировать деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), однако ратифицирует только те документы организации, которые не противоречат армянским интересам.
«Мы не собираемся никоим образом торпедировать деятельность ОДКБ. Если эти документы противоречат интересам Республики Армения, мы их не подпишем, такие примеры были», — отметил он.
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