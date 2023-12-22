Столтенберг признал, что ВСУ сложно преодолеть оборонительные линии армии РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Россия создала очень хорошо укрепленную линию обороны, которую сложно преодолеть, во время специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил в интервью германскому агентству DPA.

«В действительности ситуация на поле боя сложная. Линия фронта за последние недели не сильно изменилась», — сказал генсек. «У российской армии было время на самом деле закрепиться, создать хорошо подготовленные рубежи обороны с огромными минными полями, окопами и препятствиями для танков», — указал он.

«Эти линии обороны сложно преодолеть, особенно, если нет военно-воздушных сил, которые могли бы в действительности поддержать эти операции», — считает Столтенберг.