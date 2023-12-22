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НОВОСТИ

Россия отреагирует, если кто-то захочет посягнуть на ее новые регионы — Песков

13:32 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает новые регионы своей неотъемлемой частью — со всеми вытекающими последствиями для тех, кто захочет на них посягнуть. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, не беспокоит ли Москву, в каких границах Украина может вступить в ЕС (если такое решение будет принято) и не возникнет ли коллизии с новыми регионами РФ.

«Речь идет о российских регионах, о неотъемлемой части Российской Федерации. Со всеми последствиями для тех, кто может на них претендовать», — сказал он.

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