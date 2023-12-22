В Киеве предлагают лишать вида на жительство мужчин, скрывающихся от призыва за границей

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей, стоило бы лишать пособий или вида на жительство тех стран, где они сейчас находятся. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Это верная идея (призывать в армию тех, кто находится за границей — прим. ТАСС). <…> Однако для достижения этой цели это должно обсуждаться на уровне Генштаба, министерства обороны, других министерств, в частности иностранных дел. <…> Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, может ли человек там дальше получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать помощь», — сказал Подоляк в интервью украинскому телеканалу «24».

При этом он не смог уточнить, в какой форме могут проходить эти консультации с зарубежными властями. Он заявил, что считает справедливым призывать в армию тех, кто выехал за границу, однако признал, что для этого потребуется «огромное количество переговоров».

Подоляк предположил, что необходимо выработать некий комплекс инструментов, которые позволят находящимся за границей украинцам «принять соответствующие решения: идут ли они по призыву или будут терять возможности, которые предоставляют временно выехавшим с Украины на территории тех стран, где они сейчас находятся».

В опубликованном накануне интервью газете Bild министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев намереваются в следующем году привлечь к военной службе украинцев в возрасте от 25 до 60 лет, которые уехали за рубеж. Это заявление вызвало много откликов, и к вечеру начальник управления печати и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что издание неверно трактовало слова министра и «сместило акцент».