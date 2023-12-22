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В Петербург доставили выданного Азербайджаном организатора избиений прохожих

14:32 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСИН этапировали в Санкт-Петербург экстрадированного из Азербайджана Турала Мамедова — предполагаемого организатора группы молодых людей, которые избивали в городе случайных прохожих, снимали свои действия на камеру и публиковали записи в Интернете. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Организатор совершения вышеуказанных преступлений Турал Мамедов, который скрывался от органов следствия в Азербайджане, 22 декабря доставлен из Дагестана в Санкт-Петербург. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия, в том числе предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

В конце октября Мамедова заочно заключили под стражу и объявили в международный розыск. Позже стало известно, что фигурант скрывается в Азербайджане, в середине ноября власти республики приняли решение о его выдаче российским правоохранительным органам. В отношении Мамедова и его предполагаемых соучастников СК расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 213, п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (хулиганство, возбуждение ненависти и вражды к группе лиц по признакам национальности). Ранее суд заключил под стражу 15 злоумышленников, в том числе уроженцев Азербайджана и Таджикистана. Всем предъявлены обвинения.

По версии следствия, в 2023 году группа молодых людей, действуя по предварительному сговору из хулиганских побуждений, а также по мотивам ненависти и вражды, нападала на жителей Петербурга и провоцировала драки в общественных местах. Свои действия фигуранты снимали на видео и публиковали эти материалы в сети.

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