В Саратове после поджога двери Музея истории СВО по делу о теракте задержан мужчина

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в совершении террористического акта в центре Саратова, сообщили в ГУ МВД по региону. Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что на Московской улице в Саратове подожгли дверь Музея истории специальной военной операции.

«В полицию поступило сообщение от очевидца о возгорании входной двери здания на улице Московской. Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий доставили в отдел полиции по подозрению в совершении данного правонарушения 21-летнего жителя Самарской области. <…> Следственным управлением УМВД России по городу Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении. По этой статье мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Молодой человек пояснил полицейским, что на днях ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники пытаются взять на его имя кредит. Далее ему позвонил «сотрудник Центробанка» и посоветовал взять кредит. По его указке молодой человек оформил заем на 190 тыс. рублей и перевел на банковский счет, который ему продиктовали. «Впоследствии неизвестный сообщил ему, что для возврата денежных средств нужно проследовать в Саратов и поджечь объект, расположенный на улице Московской. Мужчина приобрел на заправке канистру и бензин, после чего совершил поджог входной двери указанного помещения», — добавили в полиции.