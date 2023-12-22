В Саратове после поджога двери Музея истории СВО по делу о теракте задержан мужчина
15:00 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейские задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в совершении террористического акта в центре Саратова, сообщили в ГУ МВД по региону. Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что на Московской улице в Саратове подожгли дверь Музея истории специальной военной операции.
«В полицию поступило сообщение от очевидца о возгорании входной двери здания на улице Московской. Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий доставили в отдел полиции по подозрению в совершении данного правонарушения 21-летнего жителя Самарской области. <…> Следственным управлением УМВД России по городу Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении. По этой статье мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Молодой человек пояснил полицейским, что на днях ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники пытаются взять на его имя кредит. Далее ему позвонил «сотрудник Центробанка» и посоветовал взять кредит. По его указке молодой человек оформил заем на 190 тыс. рублей и перевел на банковский счет, который ему продиктовали. «Впоследствии неизвестный сообщил ему, что для возврата денежных средств нужно проследовать в Саратов и поджечь объект, расположенный на улице Московской. Мужчина приобрел на заправке канистру и бензин, после чего совершил поджог входной двери указанного помещения», — добавили в полиции.
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