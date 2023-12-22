ПВО РФ уничтожила украинский дрон в Московской области — МО РФ
15:12 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в Московской области, сообщили в Минобороны России.
«22 декабря в 14:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Московской области», — сообщили в ведомстве.
Новости
- 16:00 22.12.2023
- Условия заключения мира на Украине начнет диктовать РФ — премьер Словакии
- 15:40 22.12.2023
- Сбер и Сеченовский университет будут вместе разрабатывать цифровые медицинские технологии
- 15:32 22.12.2023
- США считают, что РФ перевела экономику на военные рельсы
- 15:00 22.12.2023
- В Саратове после поджога двери Музея истории СВО по делу о теракте задержан мужчина
- 14:32 22.12.2023
- В Петербург доставили выданного Азербайджаном организатора избиений прохожих
- 14:12 22.12.2023
- Действующая система по миграционным вопросам будет совершенствоваться — Песков
- 14:00 22.12.2023
- В Киеве предлагают лишать вида на жительство мужчин, скрывающихся от призыва за границей
- 13:32 22.12.2023
- Россия отреагирует, если кто-то захочет посягнуть на ее новые регионы — Песков
- 13:20 22.12.2023
- Столтенберг признал, что ВСУ сложно преодолеть оборонительные линии армии РФ
- 13:05 22.12.2023
- Армения не намерена торпедировать деятельность ОДКБ — спикер парламента
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать