Условия заключения мира на Украине начнет диктовать РФ — премьер Словакии
16:00 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Условия завершения конфликта на Украине начнет диктовать РФ. Об этом в интервью словацкой газете Pravda заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Мы можем ввалить туда [на Украину] все оружие мира, все деньги, но никогда Россия не будет побеждена в военном смысле. Сейчас переход от 2023 года к 2024 году, и мы увидим, что условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия», — сказал он. Фицо подчеркнул, что не верит в существование военного решения ситуации на Украине.
Украина, по его словам, не может обладать ресурсами, чтобы исправить ситуацию в зоне конфликта. Она не способна «ни на какое контрнаступление».
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