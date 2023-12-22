Польша не будет принимать нелегалов по новому пакту ЕС о миграции — глава МВД

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша всеми возможными способами будет противиться приему нелегальных мигрантов в рамках нового миграционного пакта Евросоюза. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский в эфире радиостанции Radio Zet.

«Мы не согласимся на принудительное перемещение [нелегальных мигрантов из других стран ЕС в Польшу]. <…> Будем использовать все возможные механизмы для того, чтобы освободить Польшу от этого», — сказал он. Кервиньский уточнил, что Польша, в случае вступления документа в силу в нынешнем виде, будет пытаться использовать размещение беженцев из Украины в стране для того, чтобы не принимать новый поток нелегалов из других государств сообщества.

По данным испанского председательства в Совете ЕС, Евросоюз в среду достиг политического соглашения по пакту о миграции и предоставлении убежища. Как отметила газета El Mundo, инициатива еще должна получить официальное одобрение Европарламента и членов сообщества. Ожидается, что новые правила положат конец многолетним переговорам по усилению солидарности между членами ЕС, которые в силу географического положения принимают разное число мигрантов.