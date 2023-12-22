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НОВОСТИ

ПВО РФ сбила украинский беспилотник в Московской области

16:32 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ПВО РФ сбила украинский беспилотник в Московской области, сообщили в Минобороны России.

«22 декабря в 14.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Московской области», — сообщили в ведомстве.

Минобороны сегодня сообщало об уничтожении беспилотников над Брянской и Калужской областями.

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