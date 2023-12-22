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Украинские власти вели геноцид русского народа — Кремль

17:00 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим устроил настоящий геноцид русскоязычного населения, из-за чего Россия и вынуждена была начать специальную военную операцию (СВО). Об этом рассказал замглавы Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, выступая на социальной новогодней елке Дома народов России (в усадьбе Морозовых) с участием детей из Донбасса.

«Вы сегодня приехали с территорий наших новых регионов — Донецк, Луганск, Херсонщина, Запорожье, где сегодня сложно, трудно. Наш президент принял решение проводить специальную военную операцию, потому что именно на территории Украины происходила практически дискриминация, геноцид русского народа, русскоязычного населения», — указал Магомедов.

Он отметил, что это в корне отличается от политики, которую проводит Россия.

«Чтобы эту угрозу (такую политику киевского режима — прим. ТАСС), эту заразу истребить, мы всей страной стали. И ваши земляки проявляют себя как самые лучшие, храбрые воины, защищая теперь уже суверенитет всей нашей великой страны, ее независимость, ее традиционные духовно-нравственные ценности», — добавил представитель Кремля.

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