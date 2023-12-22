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Людей, которых ждут в военкомате, не допустят к экзамену на права — МВД

17:12 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лица, которые обязаны явиться по повестке в военкомат, не будут допущены к экзамену на права и не получат водительское удостоверение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

«Не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата», — сказали в ведомстве.

Кроме того, добавили в МВД, с учетом анализа результатов проведения практических экзаменов с момента вступления в силу действующего административного регламента (1 марта 2021 года) проектом предлагается увеличение суммы штрафных баллов (с 5 до 7), при наборе которых кандидату в водители выставляется оценка «не сдал».

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