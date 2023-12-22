Байден подписал указ о мерах против финансовых структур, связанных с поставками для ОПК РФ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден подписал указ, направленный на ужесточение санкций против России и предусматривающий возможность введения рестрикций против финансовых институтов, которые, по мнению Вашингтона, осуществляют транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как отмечается в заявлении, указ Байдена призван затруднить «использование РФ военно-промышленной базы для поддержки усилий, направленных на подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США». В частности, речь идет о противодействии использованию РФ «международных финансовых систем для поставок продукции двойного назначения и другой важной продукции из третьих стран».