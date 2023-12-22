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Российские лосось, треска, минтай и краб попали под запрет на импорт в США

18:30 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США вводит запрет на импорт российского лосося, трески, минтая и краба, а также продукции, полученной при их обработке. Об этом говорится в письменном заявлении финансового ведомства.

В нем отмечается, что запреты, вводимые указом президента США Джо Байдена на импорт, «должны применяться к следующим категориям рыбы, морепродуктов и приготовленных из них продуктов, которые были полностью или частично получены в Российской Федерации или добыты в водах под юрисдикцией РФ или судами под российским флагом независимо от того, были ли эти рыба, морепродукты и приготовленные из них продукты включены или в значительной степени подвергнуты процессу переработки в другой продукт за пределами Российской Федерации: лосось, треска, минтай и краб». В результате данного решения, добавили в ведомстве, импорт данной продукции в Соединенные Штаты запрещен, «за исключением случаев, предусмотренных законом или лицензией и иным разрешением» от Минфина.

Кроме того, министерство опубликовало генеральную лицензию, которая разрешает ряд связанных с импортом указанных морепродуктов операций, «которые совершаются в обычном порядке <…> в соответствии с письменными контрактами или письменными соглашениями, заключенными до 22 декабря 2023 года, до 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск — прим. ТАСС) 21 февраля 2024 года». Как пояснили в финансовом ведомстве, президентский указ «не запрещает американским лицам участвовать в сделках по продаже или перенаправлению за пределы США [данной продукции], которая ранее предназначалась для Соединенных Штатов».

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