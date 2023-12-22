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НОВОСТИ

Свыше 90 подозреваемых в грабежах и обмане туристов задержаны в Турции

19:45 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкая полиция задержала более 90 человек по подозрению в грабежах, избиении и обмане иностранных туристов. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

«В ходе операции, проведенной одновременно в 13 провинциях и главным образом в Стамбуле, обезврежено 5 местных преступных группировок, задержаны 93 подозреваемых в совершении преступлений в отношении 133 лиц, в том числе 93 иностранных граждан», — написал министр в соцсети X (ранее Twitter).

По данным полиции, задержанные подозреваются в совершении преступных деяний минимум в пяти развлекательных заведениях популярного среди туристов стамбульского района Бейоглу. Они знакомились с иностранцами, водили их в бары, «вынуждали оплачивать высокие счета, запугивали при отказе оплатить расходы, избивали, отбирали деньги, мобильные телефоны и кошельки».

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