Полковник СБУ считает, что Украина не сможет победить Россию на поле боя

20:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никакое оружие не сможет повлиять на итог боевых действий на Украине. Таким мнением поделился секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.



«Я не думаю, что существует какое-либо оружие прямо сейчас, которое может оказать серьезное влияние», — сказал он в интервью газете The Times, отметив, что системы ATACMS не смогли привести к прорыву.



Костенко критически высказался по поводу истребителей F-16. «Я не понимаю, кому взбрело в голову, что мы можем победить Россию с помощью десятков F-16», — сказал полковник СБУ. По его мнению, боевые самолеты могут «лишь помочь достичь паритета».



Он также считает возможность Киева победить на поле боя «крайне маловероятной».



