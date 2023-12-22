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Полковник СБУ считает, что Украина не сможет победить Россию на поле боя

20:36 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никакое оружие не сможет повлиять на итог боевых действий на Украине. Таким мнением поделился секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

«Я не думаю, что существует какое-либо оружие прямо сейчас, которое может оказать серьезное влияние», — сказал он в интервью газете The Times, отметив, что системы ATACMS не смогли привести к прорыву.

Костенко критически высказался по поводу истребителей F-16. «Я не понимаю, кому взбрело в голову, что мы можем победить Россию с помощью десятков F-16», — сказал полковник СБУ. По его мнению, боевые самолеты могут «лишь помочь достичь паритета».

Он также считает возможность Киева победить на поле боя «крайне маловероятной».

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