Небензя заявил, что США занимаются продвижением узкокорыстных интересов на Ближнем Востоке
21:44 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это трагический момент для Совета, момент не триумфа многосторонней дипломатии, а огромного беспринципного шантажа, открытого пренебрежения со стороны Вашингтона страданиями палестинцев и чаяниями мирового сообщества положить этому конец <…>. Совету Безопасности по сути предложено не путаться под ногами, пока США выкручивают руки в регионе. Причем не ради мира <…>, а ради обеспечения узкокорыстных интересов Вашингтона», — сказал дипломат.
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