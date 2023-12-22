Небензя заявил, что США занимаются продвижением узкокорыстных интересов на Ближнем Востоке

21:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США по сути предложили Совету Безопасности ООН не путаться под ногами, пока они занимаются продвижением своих узкокорыстных интересов на Ближнем Востоке. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.



«Это трагический момент для Совета, момент не триумфа многосторонней дипломатии, а огромного беспринципного шантажа, открытого пренебрежения со стороны Вашингтона страданиями палестинцев и чаяниями мирового сообщества положить этому конец <…>. Совету Безопасности по сути предложено не путаться под ногами, пока США выкручивают руки в регионе. Причем не ради мира <…>, а ради обеспечения узкокорыстных интересов Вашингтона», — сказал дипломат.



