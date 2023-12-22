0
0
0
НОВОСТИ

Небензя заявил, что США занимаются продвижением узкокорыстных интересов на Ближнем Востоке

21:44 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США по сути предложили Совету Безопасности ООН не путаться под ногами, пока они занимаются продвижением своих узкокорыстных интересов на Ближнем Востоке. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Это трагический момент для Совета, момент не триумфа многосторонней дипломатии, а огромного беспринципного шантажа, открытого пренебрежения со стороны Вашингтона страданиями палестинцев и чаяниями мирового сообщества положить этому конец <…>. Совету Безопасности по сути предложено не путаться под ногами, пока США выкручивают руки в регионе. Причем не ради мира <…>, а ради обеспечения узкокорыстных интересов Вашингтона», — сказал дипломат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:36 22.12.2023
Полковник СБУ считает, что Украина не сможет победить Россию на поле боя
0
212
19:45 22.12.2023
Свыше 90 подозреваемых в грабежах и обмане туристов задержаны в Турции
0
264
18:30 22.12.2023
Российские лосось, треска, минтай и краб попали под запрет на импорт в США
0
348
17:40 22.12.2023
Байден подписал указ о мерах против финансовых структур, связанных с поставками для ОПК РФ
0
370
17:12 22.12.2023
Людей, которых ждут в военкомате, не допустят к экзамену на права — МВД
0
373
17:00 22.12.2023
Украинские власти вели геноцид русского народа — Кремль
0
376
16:45 22.12.2023
Forbes признал штаб-квартиру Сбера лучшим офисом в стране
0
356
16:35 22.12.2023
Сбер выпускает ЦФА на индекс цифрового квадратного метра для физических лиц
0
364
16:32 22.12.2023
ПВО РФ сбила украинский беспилотник в Московской области
0
377
16:20 22.12.2023
Курс лекций о морских птицах Арктики запустили на образовательной платформе "Лекториум"
0
360

Возврат к списку