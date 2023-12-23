Плюсовая температура сохранится в Москве в субботу, 23 декабря - синоптики

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, снег, мокрый снег, гололедица и температура до плюс 3 градусов прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице будет 1-3 градуса тепла, в ночь на воскресенье — до минус 3 градусов. Местами гололед.

Ветер юго-восточный, южный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит примерно 727 мм ртутного столба.