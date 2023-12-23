Американский рынок лишился некоторых видов рыбы и крабов из России
09:35 23.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Таможенно-пограничная служба США ввела новые правила, согласно которым импортеры должны заверять, что ввозимые ими на американский рынок рыба и морепродукты, а также полученная при их обработке продукция, не имеют российского происхождения и не включают каких-либо составляющих из РФ.
Как следует из опубликованного в пятницу заявления службы, она «теперь обязывает импортеров предоставлять самостоятельную сертификацию относительно того, что импортируемая в США рыба, морепродукты и содержащая их продукция не включают каких-либо составляющих из РФ». «Это включает в себя продукцию морского промысла или ее составляющих из РФ, которые были обработаны в третьей стране перед импортом в США», — уточнили представители службы.
В документе говорится, что указанные нормы «вступают в силу немедленно». Они введены в связи с подписанием президентом США Джо Байденом в пятницу указа, направленного на ужесточение санкций против России. Он, в частности, запрещает ввоз в США ряда товаров, в том числе «определенных категорий» рыбы и морепродуктов. Министерство финансов США позднее уточнило, что вводит запрет на импорт российского лосося, трески, минтая и краба, а также продукции, полученной при их обработке.
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