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Эстония выступила с инициативой выдавать Киеву украинцев призывного возраста

09:50 23.12.2023 Источник: Интерфакс

Эстония может заняться поиском и выдачей Украине находящихся в эстонском государстве украинцев мобилизационного возраста, заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

"Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека (беженца) и выдачей его Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходят на работу, имеют место жительство в Эстонии", - заявил Ляэнеметс Эстонскому телевидению.

Хотя официального запроса от Украины не поступало, МВД неоднократно обращалось как к украинскому послу, так и к министру внутренних дел Украины с просьбой в случае необходимости уведомить о находящихся в Эстонии беженцах, отметил он.

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