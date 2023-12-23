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Россия на год снимает таможенные пошлины на замороженное куриное мясо

11:22 23.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. тонн отменяются в России с 1 января по 31 декабря 2024 года в целях поддержания стабильных цен на эту продукцию. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

«С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. т. Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке», — говорится на сайте кабмина.

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