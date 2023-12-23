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Посол ФРГ в РФ признал, что «Германии придется иметь дело с Россией»

12:00 23.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф заявил, что, несмотря на разные позиции по Украине, ФРГ придется взаимодействовать с Россией. Такое мнение он высказал в интервью редакционному объединению RND.

«У нас совершенно разные позиции по фундаментальным вопросам», — отметил Ламбсдорф. «Россия была и остается крупнейшей страной в мире по площади, имеет постоянное место в Совете Безопасности ООН и является непосредственным соседом ЕС. Так что нам придется иметь дело с Россией», — констатировал он.

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