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Мэр Лондона хочет отправлять на Украину автомобили, предназначенные для утилизации

13:15 23.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Лондона Садик Хан выступил за изменение правил утилизации устаревших автомобилей, чтобы их можно было отправить на Украину в качестве помощи. Соответствующий запрос Хан вместе с экс-главой Минобороны (2019-2023) Беном Уоллесом направил министру транспорта Великобритании Марку Харперу.

В распространенном мэрией тексте письма на имя Харпера предлагается выдавать аналог сертификата об утилизации машины тем британцам, чьи автомобили будут отправлены на Украину. Хан выражает надежду на то, что Минтранс поддержит инициативу мэрии, «позволив лондонцам и другим жителям страны получать деньги за то, чтобы убрать с улиц загрязняющие воздух автомобили и при этом оказать жизненно необходимую помощь украинцам».

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