Мэр Лондона хочет отправлять на Украину автомобили, предназначенные для утилизации
13:15 23.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В распространенном мэрией тексте письма на имя Харпера предлагается выдавать аналог сертификата об утилизации машины тем британцам, чьи автомобили будут отправлены на Украину. Хан выражает надежду на то, что Минтранс поддержит инициативу мэрии, «позволив лондонцам и другим жителям страны получать деньги за то, чтобы убрать с улиц загрязняющие воздух автомобили и при этом оказать жизненно необходимую помощь украинцам».
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