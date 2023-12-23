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Зюганов назвал имя кандидата, которого КПРФ выдвинет на президентские выборы

12:50 23.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Команда КПРФ единодушно поддерживает депутата Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента РФ в 2024 году, съезд партии тоже его поддержит. Об этом журналистам заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«У Николай Михайловича [Харитонова] блестящий опыт, наша команда единодушно его поддержала [для выдвижения на выборах президента РФ]. И съезд в соответствии с законом тайным голосованием его тоже поддержит», — заявил Зюганов.

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