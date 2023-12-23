Зюганов назвал имя кандидата, которого КПРФ выдвинет на президентские выборы
12:50 23.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У Николай Михайловича [Харитонова] блестящий опыт, наша команда единодушно его поддержала [для выдвижения на выборах президента РФ]. И съезд в соответствии с законом тайным голосованием его тоже поддержит», — заявил Зюганов.
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