Зюганов назвал имя кандидата, которого КПРФ выдвинет на президентские выборы

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Команда КПРФ единодушно поддерживает депутата Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента РФ в 2024 году, съезд партии тоже его поддержит. Об этом журналистам заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«У Николай Михайловича [Харитонова] блестящий опыт, наша команда единодушно его поддержала [для выдвижения на выборах президента РФ]. И съезд в соответствии с законом тайным голосованием его тоже поддержит», — заявил Зюганов.