Консилиум синоптиков выпустил прогноз погоды в Москве на 31 декабря
14:30 23.12.2023 Источник: Интерфакс
Небольшой снег и температура от минус 4 до ноля будут в Москве в последний день 2023 года, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Консилиум синоптиков выпустил такой прогноз на 31 декабря - облачно, небольшой снег, в ночь с 30 на 31 декабря - минус 7 - минус 2, днем от минус 4 до ноля. День мягкий, спокойный", - сказал Вильфанд.
При этом, он уточнил, что этот прогноз может поменяться. Какая температура будет в столице в новогоднюю ночь, прогнозировать преждевременно.
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