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НОВОСТИ

От КПРФ на президентские выборы пойдет Николай Харитонов

15:30 23.12.2023 Источник: Интерфакс

Съезд КПРФ в субботу проголосовал за выдвижение кандидатом в президенты Николая Харитонова на выборах 2024 года, сообщил "Интерфаксу" секретарь ЦК Александр Ющенко.

"Кандидатура Харитонова в ходе тайного голосования поддержана подавляющим большинством участников съезда", - сказал Ющенко. Лидер партии Геннадий Зюганов сообщил на съезде, что возглавит штаб кандидата в президенты.

Харитонов рассчитывает не меньше, чем на второе место в ходе выборов. "Сколько бы не участвовали представители нашей партии и на парламентских, и в президентских выборах - занимали как минимум второе место", - сказал Харитонов журналистам в субботу, отвечая на вопрос о его ожиданиях от участия в выборах.

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