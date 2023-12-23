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Григорий Явлинский не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах

16:00 23.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский решил не участвовать в выборах президента РФ в марте будущего года, в поддержку его выдвижения не было подано столько подписей, сколько сам политик считал нужным для решения баллотироваться. Об этом ТАСС сообщил его пресс-секретарь Игорь Яковлев.

По словам Яковлева, «в общей сложности граждане смогли собрать около 1,3 млн подписей, что далеко от заявленной цифры в 10 млн».

Ранее Явлинский заявлял, что будет считать запрос общества на его участие в выборах подтвержденным, если 10% избирателей, то есть 10 млн человек выскажутся за его выдвижение. Речь шла о неформальном сборе подписей.

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