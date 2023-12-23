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НОВОСТИ

Лидеров недружественных РФ стран поздравлять с Новым годом Путин не будет - Песков

19:00 23.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом и Рождеством руководителей недружественных стран. Об этом сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Недружественных не будет [поздравлять], дружественных будет», — сказал представитель Кремля.

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