Лидеров недружественных РФ стран поздравлять с Новым годом Путин не будет - Песков
19:00 23.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Недружественных не будет [поздравлять], дружественных будет», — сказал представитель Кремля.
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