Лидеров недружественных РФ стран поздравлять с Новым годом Путин не будет - Песков

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом и Рождеством руководителей недружественных стран. Об этом сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Недружественных не будет [поздравлять], дружественных будет», — сказал представитель Кремля.