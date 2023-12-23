В Москве зафиксировано экстремально низкое атмосферное давление

19:40

Атмосферное давление в субботу в Москве сильно понизилось и приблизилось к рекордным значениям. В предновогоднюю неделю оно будет оставаться низким, поэтому погода будет «мрачноватая», сообщил ТАСС научный руководитель Роман Вильфанд.

«Сегодня в связи с приближением центра циклона давление понизилось до экстремальных значений, почти рекордных. Рекорд был установлен в 1971 году и составил 723,8 миллиметра ртутного столба, а сегодня оно опустилось до 723 миллиметров ртутного столба, то есть всего лишь 0,8 миллиметров не хватило», — рассказал он.