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В Москве начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина

20:11 23.12.2023

В российской столице стартовал сбор подписей граждан, поддерживающих выдвижение действующего главы РФ Владимира Путина на участие в выборах президента. Напомним, выборы состоятся 15-17 марта 2024 года.

ЦИК РФ 20 декабря зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для поддержки самовыдвижения Путина на выборы, что позволило претенденту открыть избирательный счет, а его сторонникам начать сбор подписей. В Москве работают примерно 50 точек сбора, с учетом зимнего сезона, расположенных в торговых центрах и общественных пространствах. Подобные точки будут действовать ежедневно 16:00-20:00.

Также в Гостином дворе открыт предвыборный штаб Владимира Путина, который работает с 9:00 до 18:00. Среди его руководителей Народный артист РФ Владимир Машков, главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, а также председатель Народного совета ДНР Артем Жога.

Подписи собирают волонтеры. «Я собираю подписи за Владимира Владимировича, потому что считаю, что он сильный кандидат, который отстаивает права всех граждан и страны в целом», – сообщил журналистам один из них.

А одна из москвичей, которая подписалась за Путина, заявила, что процесс занял у нее всего пару минут. «Гуляла по торговому центру, стало интересно, что здесь происходит, узнала, что собирают подписи в поддержку. Так как я полностью поддерживаю кандидатуру, я решила оставить свою подпись», – сказала горожанка.

Оставить подпись может избиратель - от 18 лет, при себе ему нужно иметь паспорт с регистрацией в городе Москве. Избиратели должны указать в подписных листах свою фамилию, имя, отчество, а также поставить подпись и дату.

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