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НОВОСТИ

Тезисы NYT по поводу переговоров РФ с Украиной «в своей концепции неверны» - Песков

20:45 23.12.2023 Источник: Газета.Ru

Президент России Владимир Путин готов только к таким переговорам по Украине, которые позволят достичь целей специальной военной операции (СВО). Об этом газете The New York Times заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал «в своей концепции неверными» тезисы NYT о том, что российский лидер якобы сигнализировал о готовности к переговорам о прекращении огня на Украине на нынешней линии соприкосновения.

«Путин действительно готов к переговорам, он так сказал. Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей», — пояснил Песков.

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