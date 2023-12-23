Тезисы NYT по поводу переговоров РФ с Украиной «в своей концепции неверны» - Песков

20:45 Источник: Газета.Ru

Президент России Владимир Путин готов только к таким переговорам по Украине, которые позволят достичь целей специальной военной операции (СВО). Об этом газете The New York Times заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал «в своей концепции неверными» тезисы NYT о том, что российский лидер якобы сигнализировал о готовности к переговорам о прекращении огня на Украине на нынешней линии соприкосновения.

«Путин действительно готов к переговорам, он так сказал. Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей», — пояснил Песков.