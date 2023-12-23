Тезисы NYT по поводу переговоров РФ с Украиной «в своей концепции неверны» - Песков
20:45 23.12.2023 Источник: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин готов только к таким переговорам по Украине, которые позволят достичь целей специальной военной операции (СВО). Об этом газете The New York Times заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля назвал «в своей концепции неверными» тезисы NYT о том, что российский лидер якобы сигнализировал о готовности к переговорам о прекращении огня на Украине на нынешней линии соприкосновения.
«Путин действительно готов к переговорам, он так сказал. Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей», — пояснил Песков.
НОВОСТИ
- 20:11 23.12.2023
- В Москве начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина
- 19:40 23.12.2023
- В Москве зафиксировано экстремально низкое атмосферное давление
- 19:00 23.12.2023
- Лидеров недружественных РФ стран поздравлять с Новым годом Путин не будет - Песков
- 16:00 23.12.2023
- Григорий Явлинский не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах
- 15:30 23.12.2023
- От КПРФ на президентские выборы пойдет Николай Харитонов
- 15:05 23.12.2023
- Орбан: Мы не допустим, чтобы венгры отдавали свои деньги Украине
- 14:30 23.12.2023
- Консилиум синоптиков выпустил прогноз погоды в Москве на 31 декабря
- 14:10 23.12.2023
- В экономическом совете ФРГ для поддержки Украины предложили поднять подоходный налог
- 13:15 23.12.2023
- Мэр Лондона хочет отправлять на Украину автомобили, предназначенные для утилизации
- 12:50 23.12.2023
- Зюганов назвал имя кандидата, которого КПРФ выдвинет на президентские выборы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать