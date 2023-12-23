В Россию из Азербайджана поступила вторая партия куриных яиц – 300 тыс. шт
21:10 23.12.2023 Источник: Интерфакс
"21 декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении ведомства.
Первая поставка азербайджанских яиц в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) ввезена в Россию 19 декабря.
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