В Россию из Азербайджана поступила вторая партия куриных яиц – 300 тыс. шт

21:10 Источник: Интерфакс

Вторая партия столовых яиц из Азербайджана в количестве 306 тыс. штук ввезена на территорию России, сообщает Россельхознадзор.

"21 декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении ведомства.

Первая поставка азербайджанских яиц в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) ввезена в Россию 19 декабря.