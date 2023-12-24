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Десять украинских волонтеров поехали за границу за гуманитарной помощью и сбежали

09:00 24.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десять волонтеров на Украине выехали за гуманитарной помощью за границу и сбежали. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Есть две организации, которые воспользовались системой „Путь“ для выезда за границу. И во время второй поездки не вернулись на Украину», — написал он в своем телеграм-канале. Также Прокудин прикрепил видео, в котором сказал, что речь идет о десяти личностях.

Он отметил, что сейчас этим делом занимаются правоохранители, нарушителей планируют привлечь к ответственности. Прокудин пообещал больше не выдавать волонтерам двух организаций разрешение на выезд за границу.

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