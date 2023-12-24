Японцы хотят отправить своих астронавтов на Луну в рамках программы США «Артемида»

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии планирует во второй половине нынешнего десятилетия отправить своего астронавта на Луну в рамках совместной с США программы Artemis («Артемида»). Об этом сообщила со ссылкой на источники газета «Иомиури».

Ожидается, что Вашингтон и Токио могут заключить соответствующее соглашение уже в следующем месяце. Одновременно японские власти рассматривают возможность отправки в дальнейшем на естественный спутник Земли еще одного астронавта, и этот вопрос также обсуждается на переговорах с американской стороной, отмечает «Иомиури».