Китай собирается создать собственные ЧВК для защиты зарубежных проектов - СМИ
09:25 24.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай намерен постепенно развивать собственные частные военные компании (ЧВК) для обеспечения безопасности зарубежных проектов в неблагополучных регионах мира. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.
По ее данным, кризис на Украине и обострение палестино-израильского конфликта продемонстрировали те риски, с которыми могут столкнуться китайские инвесторы при работе в зарубежных странах. Тема обеспечения безопасности китайских граждан и предприятий обсуждалась в ходе прошедшего в Пекине семинара, организованного Китайско-африканским деловым советом и Китайским институтом современных международных отношений.
Как отмечает газета, в настоящее время в разных странах мира работают около 47 тыс. компаний с китайским капиталом. В основном они занимаются проектами в сфере энергетики, добычи полезных ископаемых, строительства инфраструктуры и производства. По данным доклада Министерства коммерции КНР за 2022 год, их общий штат составляет 4,1 млн человек, из которых 2,5 млн — иностранные граждане.
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