Китай собирается создать собственные ЧВК для защиты зарубежных проектов - СМИ

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай намерен постепенно развивать собственные частные военные компании (ЧВК) для обеспечения безопасности зарубежных проектов в неблагополучных регионах мира. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, кризис на Украине и обострение палестино-израильского конфликта продемонстрировали те риски, с которыми могут столкнуться китайские инвесторы при работе в зарубежных странах. Тема обеспечения безопасности китайских граждан и предприятий обсуждалась в ходе прошедшего в Пекине семинара, организованного Китайско-африканским деловым советом и Китайским институтом современных международных отношений.

Как отмечает газета, в настоящее время в разных странах мира работают около 47 тыс. компаний с китайским капиталом. В основном они занимаются проектами в сфере энергетики, добычи полезных ископаемых, строительства инфраструктуры и производства. По данным доклада Министерства коммерции КНР за 2022 год, их общий штат составляет 4,1 млн человек, из которых 2,5 млн — иностранные граждане.