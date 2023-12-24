Генсек ЮНКТАД рассказала, что мешает развитию беднейших стран мира

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешняя международная торговая система не позволяет беднейшим странам полноценно развиваться. Об этом заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен в интервью газете Financial Times.

По ее словам, многие правила Всемирной торговой организации (ВТО) «запрещают меры, которую могут использовать развивающиеся страны». «А развитые страны имеют больше возможностей для субсидирования в тех областях, которые благоприятны для окружающей среды», — пояснила Гринспен. С ее точки зрения, международная торговая система больше не позволяет беднейшим странам развиваться из-за их собственного отставания в применении цифровых технологий и возвращения к практике введения протекционистских мер развитыми мировыми экономиками.