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НОВОСТИ

Генсек ЮНКТАД рассказала, что мешает развитию беднейших стран мира

10:30 24.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешняя международная торговая система не позволяет беднейшим странам полноценно развиваться. Об этом заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен в интервью газете Financial Times.

По ее словам, многие правила Всемирной торговой организации (ВТО) «запрещают меры, которую могут использовать развивающиеся страны». «А развитые страны имеют больше возможностей для субсидирования в тех областях, которые благоприятны для окружающей среды», — пояснила Гринспен. С ее точки зрения, международная торговая система больше не позволяет беднейшим странам развиваться из-за их собственного отставания в применении цифровых технологий и возвращения к практике введения протекционистских мер развитыми мировыми экономиками.

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