В Киеве большинство труб в теплосети уже отработали свой срок – депутат горсовета

11:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теплосети Киева находятся в аварийном состоянии, сроки эксплуатации труб превышены, а их замена не предусмотрена. Об этом заявил депутат Киевского горсовета Андрей Витренко.

«Сети города Киева на 70% находятся в аварийном состоянии, прорыв вентиля или прорыв трубы может случиться в любом месте», — сказал он на видео, распространенном украинским изданием Klymenko Time.

По его словам, власти не могут даже спрогнозировать места новых аварий из-за износа. «Из 2 тысяч километров киевских сетей — это трубы горячего водоснабжения, трубы теплоснабжения — 80% уже отработали больше, чем их срок эксплуатации. А в муниципальных программах, которые связаны с коммунальным хозяйством, их замена не предусмотрена бюджетом», — добавил Витренко.