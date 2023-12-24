«Новые люди» и Партия роста объединяются и выдвигают единого кандидата на президентские выборы - Нечаев
15:00 24.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня мы хотим сделать два шага. Это вместе выдвинуть кандидата в президенты России и подписать наше соглашение о том, что мы идем в более глубокое объединение», — сказал он.
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