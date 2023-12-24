«Новые люди» и Партия роста объединяются и выдвигают единого кандидата на президентские выборы - Нечаев

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Новые люди» и Партия роста выдвинут единого кандидата на предстоящих в марте будущего года президентских выборах, сообщил на съезде лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

«Сегодня мы хотим сделать два шага. Это вместе выдвинуть кандидата в президенты России и подписать наше соглашение о том, что мы идем в более глубокое объединение», — сказал он.