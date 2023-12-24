Глава МИД Индии собирается посетить Москву и Санкт-Петербург с 25 по 29 декабря
17:50 24.12.2023 Источник: Интерфакс
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на следующей неделе совершит визит в Россию, сообщило в воскресенье внешнеполитическое ведомство республики.
"Глава МИД Индии посетит Россию с 25 по 29 декабря 2023 года в рамках продолжающихся двусторонних контактов между странами", - говорится в заявлении.
У Джайшанкара запланированы переговоры с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и главой МИД Сергеем Лавровым. В сообщении указывается, что глава МИД Индии рассчитывает посетить Москву и Санкт-Петербург.
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