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Глава МИД Индии собирается посетить Москву и Санкт-Петербург с 25 по 29 декабря

17:50 24.12.2023 Источник: Интерфакс

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на следующей неделе совершит визит в Россию, сообщило в воскресенье внешнеполитическое ведомство республики.

"Глава МИД Индии посетит Россию с 25 по 29 декабря 2023 года в рамках продолжающихся двусторонних контактов между странами", - говорится в заявлении.

У Джайшанкара запланированы переговоры с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и главой МИД Сергеем Лавровым. В сообщении указывается, что глава МИД Индии рассчитывает посетить Москву и Санкт-Петербург.

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