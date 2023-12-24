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Министр обороны Украины: Мы начинаем конкурировать за то, чтобы купить боеприпасы

18:25 24.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина конкурирует с другими странами за боеприпасы западных производителей, заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

«В мире бывают и другие конфликты, которые забирают ресурсы западных производств. Мы начинаем конкурировать за то, чтобы купить боеприпасы», — сказал он в интервью украинскому изданию «Общественное».

По словам министра, чтобы снизить риски отсутствия поставок, Киев общается с партнерами, изучает, где еще можно закупать боеприпасы, а также разработал стратегию военного производства на Украине.

При этом Умеров признает, что Украина не сможет стать полностью независимой от западной помощи. «Вопрос поддержки финансовой или другой будет постоянно, пока мы не запустим свою экономику, которую мы, к сожалению, не можем иметь в объемах, которые нам нужны», — отметил он.

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