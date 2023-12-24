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НОВОСТИ

Протесты у здания городской администрации переросли в беспорядки - СМИ

22:18 24.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», которые вечером 18 декабря начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии в центре Белграда, пытаются взять штурмом здание городской администрации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Демонстранты при помощи флагштоков снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки. Параллельно они уничтожают камеры видеонаблюдения. Кроме того, участники беспорядков используют фаеры.

Президент Сербии Александар Вучич анонсировал срочное обращение к нации в свете попыток протестующих ворваться в здание городской администрации Белграда. Об этом сообщила газета «Вечерне новости». По данным издания, обращение состоится в онлайн-формате.

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