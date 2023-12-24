Президент Вучич обратился к народу: Никакой революции в Сербии не происходит
22:36 24.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытка захвата здания городской администрации Белграда не является революцией, правоохранительные органы Сербии полностью контролируют ситуацию. Об этом заявил президент республики Александар Вучич в ходе экстренного обращения к нации.
«Я хочу сказать вам, граждане Сербии, не волнуйтесь, хотя сцены драматичны. Никакой революции не происходит, ничто из этого им не сойдет с рук, и мягкой реакцией, мирной реакцией мы стараемся не задеть ни одного из случайных демонстрантов», — подчеркнул он.
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