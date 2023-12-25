С дефицитом лекарств в текущем году столкнулось более треть россиян - опрос
09:15 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исследование проводилось с 11 по 18 декабря 2023 года методом онлайн опроса (CAWI). В нем приняли участие 1 600 человек в возрасте от 18 лет.
«Более трети — 36% опрошенных — столкнулись в течение года с дефицитом тех или иных лекарств. Встречали проблему отсутствия необходимых препаратов чаще россияне среднего возраста (25-45 лет), и чаще женщины, чем мужчины», — следует из данных опроса.
При этом в пресс-службе Росздравнадзора ТАСС пояснили, что, по данным информационно-аналитической системы правительства РФ «Мониторинг дефектуры лекарственных препаратов и медицинских изделий», россияне обеспечены препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) на 9,4 месяца. Кроме того, около 70% фармацевтического рынка в стране составляют лекарства отечественного производства.
«Отсутствие конкретного торгового наименования лекарственного препарата в конкретной аптеке не является признаком дефицита, гражданину должны быть предложены препараты других торговых наименований с тем же действующим веществом. Кроме того, напомним, что при назначении лечения врач выписывает рецепт именно по международному непатентованному наименованию», — добавили в ведомстве.
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