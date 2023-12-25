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НОВОСТИ

В Гавану первый с 2020 года прямой авиарейс из Москвы

09:25 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») приземлился в воскресенье днем в гаванском международном аэропорту им. Хосе Марти, передает корреспондент ТАСС.

Это первый прямой авиарейс между столицами России и Кубы с 2020 года, когда авиасообщение было приостановлено из-за пандемии коронавируса. На борту самолета прибыли более 300 пассажиров. В терминале их встретили концертом группы кубинских музыкантов.

Согласно расписанию авиакомпании, рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям. В связи с повышенным спросом дополнительный вылет по маршруту планируется в субботу, 30 декабря.

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