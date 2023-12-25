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Визитку Путина 90х годов продали на аукциона за 2 млн рублей

09:35 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визитная карточка президента РФ Владимира Путина, относящаяся к 1990-м годам, была продана на аукционе за 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист Петербургского аукционного дома Финист Цыганков.

«Два миллиона рублей. Борьба была довольно долгая — может быть, минут пять, это для аукциона довольно много. И все-таки зафиксировалась на этой высоте», — сказал собеседник агентства.

В описании лота отмечается, что на визитной карточке президента РФ телефоны написаны его рукой. Она относится к периоду, когда Путин занимал должность советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов.

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