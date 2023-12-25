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На заблокированных Польшей КПП застряло около 3,4 тыс. фур с Украины

10:15 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 3,4 тыс. грузовиков ожидают возможности въехать на Украину на трех пунктах пропуска, которые продолжают блокировать польские перевозчики. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

6 ноября польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных КПП на границе с Украиной: «Ягодин — Дорохуск», «Краковец — Корчева» и «Рава-Русская — Хребене». 23 ноября к ним добавился четвертый — «Медыка — Шегини», однако 24 декабря польские фермеры прекратили его блокировку.

«На трех направлениях, которые еще блокируются, напомню, это направления пунктов пропуска „Ягодин“, „Рава-Русская“ и „Краковец“, в очередях по состоянию на сегодняшнее утро находятся где-то 3,4 тыс. грузовых транспортных средств», — сказал Демченко в эфире телеканала «Рада».

По его словам, наибольшее скопление грузовиков фиксируется на КПП «Ягодин — Дорохуск». «Досадно, что через самый большой инфраструктурный пункт пропуска — это „Ягодин“ — пересекают границу наименьшее количество грузовых транспортных средств. За прошлые сутки это было 150 [транспортных средств] в обе стороны, как на въезд на Украину, так и на выезд», — добавил он.

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