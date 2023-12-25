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Операция Израиля в Газе поддерживается правительством США - израильский посол

10:20 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США задают Израилю вопросы по поводу его дальнейших шагов в рамках военной операции в секторе Газа, однако поддерживают ее задачи по уничтожению радикального палестинского движения ХАМАС и не пытаются остановить боевые действия. Об этом заявил израильский посол в Вашингтоне Михаэль Герцог в интервью армейскому радио «Галей ЦАХАЛ».

«Американское правительство разделяет цель борьбы с ХАМАС и его уничтожения. У них есть вопросы и обеспокоенности, но они не пытаются остановить боевые действия, просто уточняют, каковы следующие шаги», — сказал дипломат.

По его словам, американские партнеры Израиля активно следят за происходящим и вовлечены в контакты по вопросам освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников. «Они знают, что часть действий — это попытка добиться соглашения [об освобождении заложников]. Американцы находятся в контакте с Египтом и Катаром, они полностью являются частью картины», — отметил Герцог.

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