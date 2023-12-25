Операция Израиля в Газе поддерживается правительством США - израильский посол
10:20 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Американское правительство разделяет цель борьбы с ХАМАС и его уничтожения. У них есть вопросы и обеспокоенности, но они не пытаются остановить боевые действия, просто уточняют, каковы следующие шаги», — сказал дипломат.
По его словам, американские партнеры Израиля активно следят за происходящим и вовлечены в контакты по вопросам освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников. «Они знают, что часть действий — это попытка добиться соглашения [об освобождении заложников]. Американцы находятся в контакте с Египтом и Катаром, они полностью являются частью картины», — отметил Герцог.
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