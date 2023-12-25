Сбер открыл офис в Феодосии
11:03 25.12.2023
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Фото пресс-службы Сбера
Сбер активно наращивает темпы работы с розничными и корпоративными клиентами в Крыму. Банк предоставил ипотеку 3 тыс. крымских семей, ипотечный портфель банка в Крыму составляет 11 млрд руб. Сбер открыл свыше 10 тыс. расчетных счетов предпринимателям Крыма и предоставили 2,2 тыс. кредитов.
На сегодняшний день на территории Республики Крым и города Севастополя работают 126 современных банкоматов Сбера, а сеть pos-терминалов превысила 3,7 тыс.
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