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НОВОСТИ

Сбер открыл офис в Феодосии

11:03 25.12.2023

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Фото пресс-службы Сбера
Сбербанк открыл очередной офис в Крыму – в Феодосии. В офисе доступны все основные продукты для розничных клиентов: моментальные дебетовая и кредитная СберКарта, вклады, ипотека, потребительские и образовательные кредиты, подписки СберПрайм и СберПрайм+ многое другое. Предприниматели могут открыть расчетный счет и подобрать продукты и услуги, которые помогут росту бизнеса любого масштаба и отрасли. В зоне самообслуживания офиса располагаются три банкомата последнего поколения.

Сбер активно наращивает темпы работы с розничными и корпоративными клиентами в Крыму. Банк предоставил ипотеку 3 тыс. крымских семей, ипотечный портфель банка в Крыму составляет 11 млрд руб. Сбер открыл свыше 10 тыс. расчетных счетов предпринимателям Крыма и предоставили 2,2 тыс. кредитов.

На сегодняшний день на территории Республики Крым и города Севастополя работают 126 современных банкоматов Сбера, а сеть pos-терминалов превысила 3,7 тыс.

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