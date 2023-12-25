Рост цен на яйца глава ЦБ Ф объясняет увеличением спроса

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость куриных яиц выросла на фоне роста спроса, который опережает предложения со стороны поставщиков. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК.



Ранее президент РФ Владимир Путин указывал, что стоимость куриных яиц в России выросла из-за увеличения спроса на фоне роста доходов населения.



«Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — сказала Набиуллина, комментируя увеличение цен на куриные яйца.



«Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь „выстреливает“, — добавила она. Набиуллина напомнила, что в 2021 году также резко дорожал „то один тип товаров, то другой“.



