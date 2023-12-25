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За склонение женщин к абортам в Псковской области ввели штрафы

11:20 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Псковского областного собрания на очередной сессии приняли закон о введении административного наказания для жителей, склоняющих женщин к совершению абортов. Штраф для физических лиц составит до пяти тысяч рублей, самое суровое наказание предусмотрено для юридических лиц, штраф для которых может достигать 50 тыс. рублей, сообщила пресс-служба регионального парламента по итогам принятия законопроекта.

Для Псковской области эта тема важна. По данным регионального комитета по социальной защите, в настоящее время здесь отмечается спад рождаемости. Кроме того, ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец.

«В Псковской области установлен запрет склонения к искусственному прерыванию беременности и административное наказание за это действие — соответствующие правовые нормы по предложению губернатора закреплены в областном законодательстве решением регионального парламента. Совершение данного правонарушения, независимо от того, был ли сделан аборт или нет, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей», — отмечается в сообщении.

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